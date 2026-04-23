【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの辻希美が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。髪の毛が伸びてきた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「ますますママに似てきた」ピン留めつけた次女の姿公開◆辻希美、髪の毛が伸びてきた夢空ちゃんの姿公開辻は「夢さん髪の毛伸びてきてピンが付けれました」とつづり、サンリオキャラクター・ポチャッコのピンを頭に付けた夢空ちゃんの姿を公