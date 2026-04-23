【モデルプレス＝2026/04/23】なにわ男子の高橋恭平が4月21日、自身のInstagramを更新。パーマヘアを公開し、反響を呼んでいる。【写真】なにわ男子メンバー「イメチェン大成功」パーマヘア話題◆高橋恭平、パーマヘア姿公開ストレートヘアが印象的だった高橋は「くっるくっるぅ」とつづり、写真を投稿。ゆるいパーマがかかった新しいヘアスタイルを公開した。◆高橋恭平の投稿に反響この投稿には「王子様みたい」「似合いすぎ」「