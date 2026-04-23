志度寺のキャラクター「えんまさま」のシール スマートフォンなどに納められる電子お守りの授与を始めたのは、さぬき市の志度寺や高松市の八栗寺など香川県にある四国八十八カ所霊場の札所の20の寺です。 （記者リポート）「納経所にきました。こちらで500円をお納めしますと、志度寺のオリジナルキャラクターのえんまさまがデザインされたシールのお守りを頂くことができます」