ドル円一時１５９．７０近辺に上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時159.70近辺まで買われ、東京午前の高値を更新した。中東情勢の一部報道に敏感にドル高反応する場面がみられたあと、すぐに159.30付近まで反落も、東京午後以降は再び上昇している。ユーロドルは1.1693-1.1714の狭いレンジ内で揉み合っている。ユーロ円が高値を186.97近辺に伸ばすなど、足元では円売りが優勢になっている。 USD/JPY