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欧州株全体相場は軟調も、ハイテク株が逆行高 東京時間16:23現在 英ＦＴＳＥ100 10416.27（-60.19-0.57%） 独ＤＡＸ24127.60（-67.30-0.28%） 仏ＣＡＣ40 8186.99（+30.56+0.37%） スイスＳＭＩ 13140.31（+72.68+0.55%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:23現在 ダウ平均先物JUN 26月限49393.00（-275.00-0.55%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7143.5