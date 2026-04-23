メインシナリオ…陰線が連続して、高値圏から下げが続いている。ボリンジャーバンド＋１σを割り込み、一目均衡表の雲の中へ突入しており、下値を探る展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、4月13日の安値1.1658となる。ここを抜けて来ると、基準線の1.1646、一目均衡表の雲の下限の1.1595、1.1500ドルの節目などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の上限の1.1746、4月17日の高値1.1849