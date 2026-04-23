メインシナリオ・・・やや買い優勢、0.7222突破に注目。8日に21日線を上抜き、16日に年初来高値を更新すると、17日には0.7222まで上値を伸ばした。その後、0.71台を中心に日柄で直近の上昇を調整している。調整後は、再度、地合いを引き締めるとみる。17日の高値0.7222突破が注目される。高値更新となれば、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300が視野に入る。0.73台に乗せると、同水準に特に目立った抵抗が見当たらないことから