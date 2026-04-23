就職情報会社マイナビが開催した企業の合同説明会＝3月、東京都内リクルートワークス研究所（東京）は23日、2027年春に卒業予定で、民間への就職を希望する大学生・大学院生の求人倍率が推計1.62倍とする調査結果を発表した。1人に対し何件の求人があるかを算出。前年の1.66倍からわずかに下がったが「全体として企業の採用意欲が高い状況が続いている」と分析している。就職を希望する学生46万2千人に対し求人は74万8千人。前