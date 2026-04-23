©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに銀シャリをお迎えし、ミシュランシェフがコンビニ食材で極上の一品を作る「一流シェフのコンビニアレンジ飯」と、コント＆漫才の二刀流芸人がサシ飲みトークを展開する「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。 名店の腕利きシェフがコンビニ商品を使った簡単