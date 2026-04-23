第1日、9アンダーで首位の中西直人＝MZ・GC前沢杯第1日（23日・千葉県MZ・GC＝6652ヤード、パー72）ツアー未勝利で37歳の中西直人が9バーディーの63をマークして首位に立った。1打差2位は藤本佳則。65の古川龍之介と中島邦宏が3位に並んだ。昨年大会覇者の小西たかのりは69の36位。女子の青木瀬令奈が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で71位となり、日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した。