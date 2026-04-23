阪神の中川勇斗捕手（２２）、嶋村麟士朗捕手（２２）、茨木秀俊投手（２１）が２３日、出場選手登録抹消となった。高卒５年目の中川は今季、初めて開幕１軍の切符を手にし、開幕スタメンも勝ち取ったが、ここまで１０試合に出場してわずか１安打。打率・０５３とバットで結果を残せず、今季初の登録抹消となった。２３日からＳＧＬでの２軍残留練習に合流。「最短で１軍に戻ります」と、簡潔な言葉で並々ならぬ覚悟を示した