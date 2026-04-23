ドジャースの大谷翔平選手が日本時間23日、防御率リーグトップに躍り出る圧巻のピッチングを披露しました。日本時間9日のブルージェイズ戦以来となる投打二刀流出場となった大谷選手。初回はランナーこそ出しますが、全てのアウトを三振で奪い無失点で切り抜けます。迎えた5回。フォアボールでピンチが拡大するところでしたが、キャッチャーのスミス選手がすかさずチャレンジ。すると判定がストライクに覆ります。これでツーストラ