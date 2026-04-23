4月23日、Wリーグは自由契約選手リストを更新。新たに4選手の名前が登録された。 皇后杯とユナイテッドカップの2冠を達成したENEOSサンフラワーズから、日本代表でも活躍した27歳のオコエ桃仁花がFAに。在籍2年目となる今シーズンはリーグ戦26試合に出場し、1試合平均4.3得点、3.0リバウンド、1.2アシストを記録。プレータイムは約15分と前年比で減少し、各種スタッツの数字を落としていた