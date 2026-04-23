キヤノンがこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４７９０億円から４５６０億円（前期比０．１％増）へ、純利益を３４１０億円から３３３０億円（同０．３％増）へ下方修正した。売上高は４兆７６５０億円（同３．０％増）の従来見通しを据え置いたものの、中東情勢に関する５月までの売り上げ影響を反映させたほか、メモリコストの上昇を織り込んだ。 同時に発表した第１四半期（１A