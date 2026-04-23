ＡＩｉｎｓｉｄｅがこの日の取引終了後に集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の２億５００万円から３億１０００万円（前の期比１９．５％減）へ、最終利益が２億５２００万円から３億５１００万円（前の期４億９７００万円の赤字）へと上振れて着地したようだと発表した。 売上高は、新規受注獲得の遅延により５０億５０００万円から４７億４７００万円（前の期比７．９％増）へ下振れたものの、Ａ