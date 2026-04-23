パワーエックスがこの日の取引終了後に、５月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家により投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS