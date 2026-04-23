岡山大学の研究グループが、イネの種子の発育と食味に影響するマグネシウム輸送体を発見しました。 【写真を見る】イネの種子の発育と食味に影響するマグネシウム輸送体を発見【岡山大学】 この研究成果は、岡山大学学術研究院先鋭研究領域の馬建鋒教授らの研究グループが、同大学術研究院医歯薬学域の宮地孝明教授や農業・食品産業技術総合研究機構の堀清純博士らの研究グループと共同で得たものです。 成果