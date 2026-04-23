旭精機工業 [名証Ｍ] が4月23日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の3000万円の赤字→1億7700万円の黒字(前の期は3500万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の2100万円の赤字→1億8600万円の黒字(前年同期は2900万円の赤字)に増額し、一転して黒字に