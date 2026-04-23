日本タングステン [東証Ｓ] が4月23日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の9.6億円→11.3億円(前の期は9.5億円)に17.7％上方修正し、増益率が0.8％増→18.7％増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の7億円→2.7億円(前の期は6.7億円)に61.4％下方修正し、一転して60.1％減益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した