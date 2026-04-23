☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 23日(木)89.69／445円安・5万9500円割れ 22日(水) 100.96／236円高・5万9500円台回復 21日(火) 109.44／524円高・5万9000円台回復 20日(月) 110.64／348円高・5万8500円台回復 17日(金) 108.54／1042円安・5万8500円割れ 16日(木) 103.97／1384円高・5万9500円台突破 15日(水) 105.19／256円高・5万8000円台回復 1