ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番一塁」で先発出場。7回表の第4打席に今季10号2ランを放った。メジャーデビューからわずか24試合での2桁本塁打到達。日本人ルーキーの猛打に、現地記者も驚きを見せている。 ■大谷超えの6試合連続弾も視界 メジャー1年目の序盤から本塁打を積み重ねる村上。26歳が敵地チェイス・フィール