4月22日、バラエティ番組『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）が放送された。ゲストに俳優の石黒賢が登場、久々の近影が話題になっている。今回の放送は、「GW直前！全国絶品グルメ＆お出かけ情報満載2時間SP」と題してオンエア。石黒は、名取裕子や宮世琉弥らとともに出演し、チームのキャプテンを務めた。「石黒さんが同番組に出演するのは、2025年5月の初回と、2025年8月に出演した以来で、約8カ月ぶりとなりまし