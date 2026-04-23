羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。大先輩アナウンサーの凄さを力説する場面があった。番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。玉川氏から「参考になる人っているんですか？」と聞かれた羽鳥アナは「昔はね、徳光（和夫）さんを参考にしてた