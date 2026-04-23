神奈川・黒岩知事「我々はスケジュールを合わせてやっている」首都圏１都３県の知事と５政令市の市長による「九都県市首脳会議」が２３日、オンラインで開かれ、国が主張する「都と４６道府県の税収格差」の是正（偏在是正）を巡り、意見の対立する知事らが議論を交わす一幕があった。埼玉県の大野元裕知事は「子供施策を始めとした行政サービスの地域間格差は看過し得ない水準まで拡大しており、偏在是正措置は待ったなし」と