ＮＨＫは２３日、今年１月４日に東京都渋谷区内で通行中の女性に対してわいせつな行為をした不同意性交等の疑いで逮捕された報道局スポーツ情報番組部チーフ・ディレクターの５０代男性を諭旨免職処分としたことを発表した。同局によると、当該局員は１月４日、自宅で勤務打刻後、放送センターに移動中に、渋谷区の路上で女性に声をかけてわいせつな行為に及び、トラブルとなった。他にも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、