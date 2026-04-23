元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が、23日までにXを更新。先輩とのビフォーアフターショットを公開した。矢吹は「あべっこりーさん！懐かしの写真と比べた」と、主演を務めるテレビ東京系ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜深夜1時）で共演した、HKT時代の先輩・安陪恭加（28）との過去と現在それぞれのツーショットを披露した。安倍は174センチと長身で、矢吹は150センチと24センチの身長差があり、ファンから