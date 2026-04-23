韓国の音楽賞「The Fact Music Awards」の「TMAベストミュージック−春」決勝投票が20日、スタートした。同日正午から5月4日正午までの2週間、行われる。同賞は、季節ごとに曲をリリースしたアーティストを対象とした投票で、春部門は1月から3月までの期間にOSTやイベントコラボレーションを除き、楽曲をリリースしたすべてのK−POPアーティストを対象に投票を行う。主催する韓国メディアのザ・ファクトは23日「6日から20日まで実