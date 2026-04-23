「空白域は（25）〜（28）、（30）（31）（32）、（34）（35）（36）。ケチャップ数字は、16回ぶりに出た（32）です。最有力は（26）。空白域内にあり、昨年12月5日から出現なし。今年まだ出ていないのは、（26）と（30）だけです。次いで（36）。こちらも空白域内で、直近30回で出現2回のみ」（工藤氏）4億円超のキャリーオーバーが発生しています！【ロト7 第674回 4/24（金）予想数字】01 12 21 25 30 32 3601 13 20 26 29 32