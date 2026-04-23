カナダ・アルバータ州に本拠を置くトラクターメーカーのUrsa Agは、最新の電子機器類を搭載せずエンジンも再生品を使ったというトラクターを販売し話題を集めています。Ursa Aghttps://ursa-ag.com/New Tractor With 12-Valve Cummins and Zero Electronics Goes Back to the Basicshttps://www.thedrive.com/news/new-tractor-with-12-valve-cummins-and-zero-electronics-goes-back-to-the-basicsUrsa Ag In Alberta Wants To Se