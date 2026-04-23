バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で開かれ、参加６チームの主将ら代表選手が出席した。ＲＳ１位でＣＳ連覇を狙うサントリー・高橋藍主将は「（ＲＳの）優勝でチャンピオンシップに自信を持って挑める。気持ちを引き締めて、２連覇を達成できるように頑張ります」と気合を入れた。大舞台でも圧倒的な強さを示