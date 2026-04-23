スコルジャ監督「常に次の試合に勝つという目標を持って戦っています」浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、4月23日のトレーニング後に定例のオンライン会見を実施した。現状の課題と打破について「試合の最後の4分の1のことについては、最初の4分の1から意識して戦わなければいけません」と話している。浦和の今季は11試合を終え3勝、3PK負け、5敗の成績が残っている。その5敗のうち4敗はラスト10分で決勝点を奪われたも