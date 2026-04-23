４月２３日は「子ども読書の日」。子どもに本を読む習慣を身につけてほしいと考える保護者にとって、読書について改めて考えるきっかけの日でもある。塾選びサービス「塾選」が、「小学生の読書」について調査した結果が公開された。「最近の小学生はスマホやゲームばかりで、本をあまり読まないのでは？」と感じる人が多いかもしれないが、塾選ジャーナルが小学生の保護者１００人を対象に実施した調査では、約７割の小学生が