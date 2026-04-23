ENHYPENが4回目となるワールドツアーの日本公演＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN＞の詳細が決定した。ENHYPEN初の4大ドームツアーは、東京・東京ドーム(12月1・2日)、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ(26・27日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(2月6日・7日)、大阪・京セラドーム大阪(19・20日)にて4都市8公演を行うものとなる。＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’＞は、5月1日〜3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、初