◆パ・リーグロッテ―オリックス（２３日・ＺＯＺＯマリン）＝降雨中止＝オリックス・大城滉二内野手が出場選手登録を抹消された。２２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で初回に二塁打を放ち、走塁時に左足首付近を負傷。そのまま交代していた。プロ１１年目の今季は１０試合で打率３割１分３厘、３打点。内野守備のスペシャリストとしてだけでなく、左投手に打率４割５分５厘の好成績を残していた。この日のロッテ