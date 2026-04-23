東京ディズニーシーにて、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれた「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズが2026年6月2日より発売されます。どんなお天気の日でも前向きになれるような、ダッフィーたちのフレーズが添えられたアイテムが勢ぞろいしました。お気に入りのグッズと一緒に、すてきな毎日を過ごせるような魅力的なラインナップが展開されます。 東京ディズニーシー「ダッフィ