記事ポイント放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルが登場傘型3サイズ、ポップアップ型4サイズの全7モデルを展開し、適合車種が拡大遮熱率60％、遮光率100％、UVカット率100％の高機能生地で真夏の車内温度上昇を抑制セイワから、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルが発売されます。ワンタッチで開く傘型タイプ3サイズと、サッと広