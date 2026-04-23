NPB（日本野球機構）は23日、公示を発表。ヤクルトは高梨裕稔投手を1軍登録し、リランソ投手を登録抹消しました。高梨投手はこの日の広島戦に先発予定。今季はここまで3試合に登板し1勝0敗、防御率1.47の成績です。前回登板の巨人戦では、7回1安打無失点と好投。チームの勝利に貢献しています。一方、抹消となったリランソ投手はここまで7試合に登板。5ホールド、防御率0.00と勝ちパターンを担ってきました。前日の広島戦では8回を