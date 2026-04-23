かつて日本大学の卒業研究で開発され、国立科学博物館が所有する人力飛行機が、4月16日に日本航空宇宙学会から「航空宇宙技術遺産」として認定された。【画像】約50年前に世界記録を作った…航空宇宙技術遺産認定証人力飛行機「ストーク」は、1975年から77年にかけて、日本大学の学生が卒業研究として開発・研究を行った軽飛行機。飛行距離2093.9メートルという、当時の人力飛行の世界記録（未公認）を樹立した。日本航空宇