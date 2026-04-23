アメリカとイランによる協議の行方が注目されるなか、緊張が続くホルムズ海峡でイランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊が2隻の船舶を拿捕したと発表しました。巨大な貨物船の脇につける1隻のボート。はしごをかけると、覆面をした武装隊員が次々と船内へと入っていきました。これは、イランの国営メディアが公開した、革命防衛隊がホルムズ海峡で船舶を拿捕したとする映像です。銃を構え、操舵室に突入していく様子も映されています。イ