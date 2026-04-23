“今ドキの女子”が父親と、中国で起こった政治運動「文化大革命」というちょっとヘビーな内容について話す動画が話題になった、YouTuberの「ゆのイカ」さん。実は両親が中国・新疆ウイグル自治区出身の少数民族「シベ族」であるという異色のバックグラウンドを持つゆのイカさんに、両親が少数民族だからこその体験や、幼少期から何度も訪れた両親の故郷での思い出について聞いた。（記事は全2回の2回目） ◆保育園の料理と家の料