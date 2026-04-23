元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、年を感じるエピソードを明かした。鈴木氏は「錠剤の薬が喉に入りにくくなっている。どんどん入りにくくなっている。昔は余裕で入ったのに」とポツリ。また「おばあちゃんの薬が粉薬であった意味にいまさら気づく。明後日54歳になる」といい「こういう身体の変化を、老化と呼ばずに、アップグレードと考えよう」と前向きにとらえていた。ユーザー