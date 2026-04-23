秋元康氏総合プロデュースの新男性アーティストグループ「シアターボーイズグループ」プロジェクトの記者発表会が２３日、東京・日本橋三井ホールで開催された。同プロジェクトのグループ名が「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」（クラウドテン）とも発表され、メンバー３０人がお披露目された。三井不動産、東京ドーム、Ｙ＆ＮＢｒｏｔｈｅｒｓの３社により合同会社を設立し、同年夏から全国規模でオーディションを開始。次世代を