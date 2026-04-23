―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 「このままではひきこもりになってしまうのが怖い」――中学校に通えなくなり、自衛隊に7年間在籍。現在は通信制大学に通う25歳女性から一通の相談が届く。そうした悩みに、”外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、自身の体験もふまえて答える！◆このままではひきこもりになってしまいそうです★相談者★タチバナ（ペンネーム）大学生25歳女性私は中学