犬に友達は必要？ 犬に友達が必要であるかどうかは、その犬の性格によって大きく異なると言えます。 また、犬に友達が必要であるかどうかは一概には言えず、人間のように「友達がいなくて寂しい…」といった概念が犬にあるかどうかも分かりません。 もしも愛犬が人間と遊ぶことが好きな犬であれば、飼い主や家族以外にも人間の友達がいることで、より楽しく豊かな生活を送ることができるのではないでしょうか。