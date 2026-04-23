スカイマークは、三輪紱泰氏が代表取締役社長、根岸毅氏が代表取締役専務に就任する人事を発表した。三輪紱泰氏は、1969年に兼松江商（現兼松）に入社。常務取締役、取締役副社長、代表取締役などを経て、2012年3月に鈴与に入社。静岡エアコミュータ社長、フジドリームエアラインズ（FDA）会長や特別顧問を経て、現在はスカイマークの社外取締役を務めている。根岸毅氏は、1990年に全日本空輸（ANA）に入社。ANAロジス