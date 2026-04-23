ソフトバンクは、キャリア決済の利用でPayPayポイントを還元する春のキャンペーンを開始した。期間は5月31日まで。 App StoreやGoogle Playでの支払いにまとめて支払いを利用することで、最大1万ポイントが還元される。対象は、初めてキャリア決済を利用するユーザー、または2025年5月1日～2026年4月22日までの期間に一度も利用がなかったユーザーに限定される。 期間中に100