22日のヘタフェ戦に出場したレアル・ソシエダに所属するMF久保建英の現地評価が割れているようだ。コパ・デル・レイ（国王杯）優勝後最初のラ・リーガに臨んだレアル・ソシエダは、22日に第33節でヘタフェと本拠地『アノエタ』で対戦。主将ミケル・オヤルサバルやアンデル・バレネチェアらがベンチスタートとなったなか、16試合ぶりにスタメンに名を連ねた久保建英は、右サイドで違いを生むプレーをみせるなど存在感を発揮。し