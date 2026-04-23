バドミントン女子の宮崎友花がモデル姿を披露した(C)Getty Imagesバドミントン女子で19歳の宮崎友花がモデル姿を披露し、ファンの間で多くの関心が寄せられている。大手スポーツ用品メーカーの「ヨネックス」はバドミントン専門インスタグラムで宮崎と共同で更新。2026年の春夏コレクションとして、モデルになった宮崎の写真を掲載し「すでに次のステージにいる。スピードこそが、彼女の最大の武器だ」と記した。【写真】19歳