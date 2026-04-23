２０人が死亡、６人が行方不明となっている北海道・知床沖の遊覧船沈没事故から、４月２３日で４年です。二度と同じ悲劇を繰り返さないでほしいー息子が見つかっていない父親は、海に向かって訴えました。午後１時すぎー穏やかな海に向かって黙とうをささげる乗客の家族。初めてこの時刻を「ＫＡＺＵⅠ」が出航した港で迎えました。（息子が行方不明の父親）「４年前のこの時刻に船が沈没したんだなと。いままで