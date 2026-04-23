４月２２日夜、北海道岩見沢市内の住宅で火事があり、２階から男性の遺体が発見されました。遺体は住人の可能性があるとみて、警察が身元の確認を急いでいます。火事があったのは、岩見沢市幌向北２条３丁目の２階建て住宅です。２２日午後９時ごろ、付近の住民から「家から煙が出ていて、中からバンバンと音がする」と消防に通報がありました。火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、２階から男性の遺体が発見されました。